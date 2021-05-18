18.05.2021 (19:15)

В Санкт-Петербурге стартовал финал конкурс расчетов дежурных смен пунктов управления «Центр управления–2021»

В Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого стартовал финал ежегодного всеармейского конкурса профессионального мастерства по определению лучших специалистов в области управления войсками (силами) и лучших расчетов дежурных смен центров (пунктов) управления «Центр управления–2021».

В ходе выполнения конкурсных испытаний жюри оценит уровень профессионально-должностной подготовки военнослужащих при выполнении специальных комплексных задач как в индивидуальном зачёте, так и в составе дежурной смены.

Конкурс проходит в номинациях «Лучший начальник дежурной смены», «Лучшая дежурная смена стратегического уровня», «Лучшая дежурная смена оперативного (тактического) уровня», «Лучший специалист в области боевого управления», «Лучший специалист в области управления повседневной деятельностью», «Лучший специалист в области межведомственного информационного взаимодействия», «Лучший оператор видео-конференц-связи», «Лучший гидрометеоролог», «Лучший специалист научной роты», «Лучший расчет курсантов Военного университета радиоэлектроники, проходящих обучение в интересах Национального центра управления обороной Российской Федерации».

В финале конкурса принимают участие специалисты и расчеты дежурных смен федеральных органов исполнительной власти, Национального центра управления обороной РФ, специалисты и расчеты дежурных смен центров управления главных командований видов, командований родов Вооруженных Сил Российской Федерации, Главного управления Минобороны России, региональных центров управления штабов военных округов, Северного флота, территориальных центров управления объединений и пунктов управления соединений Вооруженных Сил РФ.

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