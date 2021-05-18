18.05.2021 (20:00)

В Военно-медицинской академии прошла конференция по вопросам оказания высокотехнологичной урологической помощи

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова завершилась всеармейская научно-практическая конференция, посвященная вопросам оказания высокотехнологичной урологической помощи в военно-медицинских организациях. В мероприятии приняли участие более 200 специалистов из гражданских и военных медицинских организаций из разных городов России.

Организатором конференции выступила кафедра и клиника урологии Военно-медицинской академии. Вся программа форума была посвящена высоким технологиям, применяемым в урологии.

Заместитель начальника академии генерал-майор медицинской службы Богдан Котив отметил, что многотысячный коллектив академии давно ждал эту встречу.

«Самое главное — назрела необходимость обсудить актуальные вопросы высокотехнологичной урологической помощи, в том числе и в рамках Минобороны России. Рассчитываем, что наши возможности, наш уровень и наши технологии возрастут, в том числе благодаря участию специалистов, которые собрались на этой конференции», — сказал Богдан Котив.

Начальник кафедры и клиники урологии академии полковник медицинской службы Владимир Протощак напомнил участникам сбора, что в следующем году кафедра будет отмечать 80-летний юбилей, и проведение всеармейской научно-практической конференции в преддверии юбилея своевременно.

«На сегодняшний день существуют все возможности для реализации программ, установленных Правительством Российской Федерации, которые отражены в посланиях Президента России и четко сформулированы Министром обороны о том, что необходимо создавать клиники, коллективы и целые медицинские направления, а военная медицина должна стать лучшей в нашей стране», — добавил Владимир Протощак.

В первый день конференции специалисты военно-медицинских учреждений выступили с докладами, а также провели сложные операции, за которыми в режиме реального времени смогли наблюдать все участники научно-практического мероприятия.

Об основных направлениях оказания высокотехнологичной медицинской помощи в урологическом центре 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского рассказал начальник центра доктор медицинских наук полковник медицинской службы Александр Кочетов.

Об организации работы урологического центра в условиях пандемии COVID-19 рассказал начальник урологического центра Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко полковник медицинской службы Олег Кудряшов.

Формат конференции, в ходе которого ее гости и участники смогли наблюдать за проведением операций в режиме реального времени, проводится впервые. Специалистами Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, клинической больницы «Святителя Луки», Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова было успешно проведено семь высокотехнологичных операций, среди которых — лапароскопическая резекция почки, удаление крупного коралловидного камня, робот-ассистированная простатэктомия и другие.

Все выступления и выполненные операции способствовали проведению интересных дискуссий, обсуждению нестандартных решений и планированию совместных научных и практических мероприятий.

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