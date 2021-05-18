18.05.2021 (18:45)

В ходе второго этапа конкурса ВДВ «Десантный взвод-2021» состоялись индивидуальные гонки на боевых машинах десанта

В Ярославской области прошел второй этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящего в рамках Армейских международных игр–2021. В состязаниях принимали участие лучшие экипажи боевых машин из 10 команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск. Тульские и ульяновские десантники выставили по две команды, одна из которых выступала на боевых машинах четвертого поколения БМД-4М, а другая — на БМД-2. Также команду на БМД-4М выставила команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, остальные команды соревновались на БМД-2.

По условиям конкурса, экипажам в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя после принятия старта предстояло проехать дистанцию протяженностью около восьми километров, где на маршруте участники преодолевали противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в Положении о конкурсе, начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на каждом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400, 1500 и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель «ручной противотанковый гранатомет», появляющуюся три раза по 30 сек. и расположенную на разных рубежах, имитирующую движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500, 600 и 700 м, для стрельбы из спаренного пулемета.

Все команды, вышедшие на старт этапа, показали высокий профессионализм и отличные результаты, по итогам которых экипажи боевых машин примут участие в гонке преследования, которая состоится на следующий день.

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