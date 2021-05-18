18.05.2021 (19:00)
В Ульяновском соединении ВДВ начался учебно-методический сбор с начальниками служб и командирами рот беспилотных летательных аппаратов соединений Воздушно-десантных войск
На полигоне Поливно Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения начался учебно-методический сбор с начальниками служб и командирами рот беспилотных летательных аппаратов (БЛА) соединений Воздушно-десантных войск.
В течение пяти дней около 20 офицеров изучат вопросы организации подготовки БЛА с учетом новых форм и методов применения подразделений в условиях ведения действий подразделениями ВДВ.
Особенностью сбора является изучение характеристик современной техники беспилотной авиации, а также проведение тренировок по порядку её применения в интересах подчиненных подразделений.
В ходе мероприятия будут проверены теоретические знания офицеров, практические навыки в стрельбе из пистолета ПЯ, а также уровень физической подготовленности.