18.05.2021 (17:20)
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Продолжительность полета составила более семи часов.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Новости по теме:
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря
В Энгельсском соединении дальней авиации прошёл контрольный смотр готовности вооружения, военной и специальной техники
В Твери военнослужащие военно-транспортного авиационного полка приняли участие в посвящении школьников в кадеты
Метки: