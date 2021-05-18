Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2021 (17:20)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Продолжительность полета составила более семи часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря
В Энгельсском соединении дальней авиации прошёл контрольный смотр готовности вооружения, военной и специальной техники
В Твери военнослужащие военно-транспортного авиационного полка приняли участие в посвящении школьников в кадеты
Артисты ЦОК ВКС поздравили специалистов узла связи с юбилеем

Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false