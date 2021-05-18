18.05.2021 (17:20)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Продолжительность полета составила более семи часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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