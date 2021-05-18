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18.05.2021 (15:05)

В Санкт-Петербурге начался сбор со специалистами военно-политической работы Вооруженных Сил

В Санкт-Петербурге начался трехдневный сбор со специалистами, занимающимися организацией военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Открытие мероприятия состоялось в большом зале Дома офицеров Западного военного округа.

Каждый участник перед началом сбора был обеспечен методическими пособиями, книгами, видеофильмами, которые в дальнейшем станут хорошим подспорьем в их профессиональной деятельности.

В первый день мероприятия с приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Сергей Гусев. В своём выступлении он подробно остановился на вопросах организации военно-политической работы и её приоритетных направлениях в 2021 году, особое внимание уделил порядку подготовки и проведению специального учения по военно-политической работе «Сплоченность-2021».

В ходе работы участники сбора обсудят важные направления организации военно-политической работы в период выполнения учебно-боевых и специальных задач, а также в ходе повседневной деятельности войск. Кроме того, генералы и офицеры рассмотрят правовые основы военно-политической работы: военно-патриотическое воспитание, психологическую подготовку, работу с верующими военнослужащими, поддержание правопорядка и воинской дисциплины.

В сборе принимают участие около 90 представителей военно-политических структур из военных округов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Сборы
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