18.05.2021 (16:20)

В Таганском районе Москвы юнармейцы нарисовали граффити с Василием Лановым

В Таганском районе Москвы появилось граффити с изображением «главного офицера страны» актера Василия Ланового. Его создали столичные юнармейцы в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы», посвященной проекту Минобороны России «Дорога памяти».

Гостями церемонии открытия арт-объекта стали первый заместитель начальника Главного штаба Юнармии Дарья Борисова, начальник управления координации деятельности ГБУ «Жилищник», управления МКД и благоустройства дворовых территорий Департамента ЖКХ города Москвы Вадим Кочетков, а также друзья и родственники Василия Семёновича.

Композицию нанесли на стене дома 1/5 по улице Александра Солженицына, это исторический центр Москвы, рядом много пешеходных зон, а, значит, и потенциальных зрителей. Это одна из немногих столичных улочек, которые сохранили образцы городской застройки XVIII–IXX веков. И современное уличное искусство отлично вписалось в здешнюю уникальную атмосферу.

Размер занимаемой поверхности — более 300 кв. метров. По словам организаторов, за всю историю проекта это самая масштабная площадка, поэтому и времени потребовалось гораздо больше, чем обычно. Юнармейцы и их старшие товарищи, профессиональные граффити-художники, трудились над шедевром больше недели. У них ушло 30 литров фасадной краски и около 60 баллончиков аэрозольной краски.

Часть композиции занимает кадр из легендарного фильма «Офицеры», которому в этом году исполнилось полвека. Для многих поколений военнослужащих он стал своего рода инструкций по применению — как надо любить Родину и как гордится своей профессией. По другую сторону патриотического граффити — юнармейская гордость.

«Вместе с Василием Семёновичем Лановым на стене изображены сразу несколько ребят — все они почти ровесники юного Вани из «Офицеров». Каждый юнармеец — участник юбилейного парада Победы на Красной площади в 2020 году. Серьезное достижение, за которое мы придумали вот такое серьезное поощрение. Эти лица теперь станут общественным достоянием. Мне очень приятно, что наша акция «Граффити Победы» набирает популярность, к ней присоединилось уже около 20 городов. Своим творчеством ребята выражают благодарность нашим предкам за их героический подвиг. Благодаря их мужеству и самоотверженности у нас есть страна, которую мы любим и которой гордимся», — отметил начальник Главного штаба Юнармии Никита Нагорный.

Стоит отметить, что граффити с Василием Лановым появилось неспроста. Василий Семёнович был потрясающим актером, олицетворением благородства, достоинства и чести Он также был большим другом юнармейцев и их наставником. Ребята из разных городов часто встречались с по-настоящему народным артистом, смотрели его моноспектакли на тему Великой Отечественной войны, интересовались его жизнью и творчеством. Вместе участвовали в акции «Бессмертный полк».

«Пока мы помним, подвиг героев будет жить», — пообещали юнармейцы.

Спраовочно:

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Он известен по фильмам «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир» и другим.

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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