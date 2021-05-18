18.05.2021 (16:30)

Экипаж большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» принимает участие в ее швартовных испытаниях на предприятии «Адмиралтейские верфи»

Экипаж большой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан» принимает участие в ее швартовных испытаниях на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Испытания завершатся в начале июня. За это время специалисты заводских подразделений и подрядных организаций проверят навигационную систему ДЭПЛ, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения. После окончания швартовных испытаний подводная лодка отправится на заводские ходовые испытания, завершение которых запланировано ко Дню Военно-Морского Флота.

«Магадан» — третья ДЭПЛ серии для Тихоокеанского флота, спущена на воду 26 марта 2021 года.

В настоящее время начата стыковка четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа», осуществляется сварка прочного корпуса корабля.

Строительство серии ДЭПЛ для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии «Магадан» будет передана в состав ВМФ России в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертого корабля «Уфа».

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль «Петропавловск-Камчатский» передан Военно-Морскому Флоту России 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице