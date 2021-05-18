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18.05.2021 (17:55)

Ансамбль песни и пляски Северного флота принимает участие во всеармейском смотре-конкурсе

Ансамбль песни и пляски Северного флота принял участие в торжественном открытии VII Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации, который в этом году проходит в Москве.

Торжественная церемония открытия смотра-конкурса прошла на площади перед Центральным академическим театром Российской Армии.

С 18 по 21 мая на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии выступят все творческие коллективы округов и флотов, участвующие в смотре-конкурсе.

Конкурсное выступление ансамбля Северного флота состоится 21 мая в 18 часов, а 22 мая в это же время пройдёт торжественная церемония награждения и финальный гала-концерт. Помимо военных ансамблей в нём примут участие популярные эстрадные исполнители.

На конкурс североморцы представят новую концертную программу, которую уже успели посмотреть тысячи жителей Кольского Заполярья во время гастролей Ансамбля песни и пляски Северного флота в преддверии Дня Победы.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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