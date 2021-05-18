18.05.2021 (16:40)

Военные строители реконструировали уникальный музей с подземной гаванью для подлодок в Крыму

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили масштабную реконструкцию музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок и сухим доком в бухте Балаклава в Севастополе.

Сегодня в уникальном гидротехническом сооружении состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции музейного комплекса. В мероприятии принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Военные строители воссоздали и реконструировали все основные кластеры, разработали новую концепцию функционирования фондов, создали его объемную карту. Раннее они состояли лишь из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами.

Особенная атмосфера аутентичного противоатомного подземного убежища XX века дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

Сейчас посетители «Объекта 825» смогут ознакомиться с историей создания ранее секретного объекта, узнать о системах его жизнеобеспечения, ремонтных работах в сухом доке.

В разных участках музея восстановлено множество интересных исторических деталей, в том числе карта размещения баз подводных лодок на территории СССР по состоянию на 1980-е годы, схема действия мощных защитных ворот, макет Балаклавского подземного комплекса с динамической подсветкой систем жизнеобеспечения и схемой подачи топлива.

В зоне «Системы жизнеобеспечения противоатомного убежища» установлены приборы и музейные экспонаты о системах сохранения жизни с информацией о каждой из них с чертежами, в «Зоне безопасности» — дозиметр радиации с цифровым табло, герметичная дверь с механизмом движения, транспортный узел торпедной части для вооружения подводных лодок с воссозданным поворотным кругом для транспортировки торпед, инсталляция с настоящей торпедой на рельсовой тележке.

Оборудованы витрина с моделями дизель-электрических подводных лодок, гребной винт, подвешенный на кран-балке с проекцией о работе в ремонтном цехе сухого дока, плакаты в стилистике 60-х годов о поражающих факторах ядерного взрыва, инфографика скорости распространения ударной волны и движения транспортных средств. Заново обустроены «Вход в потерну ядерного арсенала», экспозиция «Преступление перед человечеством» об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Справочно:

Засекреченная подземная база Военно-Морского Флота создавалась в середине прошлого столетия для обслуживания подводных лодок и могла выдержать прямое попадание атомной бомбы мощностью в 100 килотонн, что в пять раз превышает силу удара по Хиросиме.

В конце 40-х годов XX столетия в СССР, после ядерной бомбардировки японских городов Хиросима, и Нагасаки, была принята Комплексная программа по защите основных военных и промышленных объектов от последствий применения ядерного оружия. В ней предусматривалось проведение мероприятий по укрытию населения и важных объектов Севастополя и Черноморского флота. На реконструкцию уже имеющихся в городе подземных сооружений и строительство новых правительством было выделено 322 млн рублей.

Сложное фортификационное сооружение создавалось подземным способом в толще горы, что давало возможность развивать сеть подземных галерей на заданной глубине от поверхности земли.

Согласно проекту, в состав противоатомного подземного комплекса должно было войти несколько автономных объектов. В том числе объект 825 ГТС «гидротехническое сооружение» — укрытие для подводных лодок и экипажей 613 и 633 проектов, специальный цех судоремонтного завода с сухим доком, минно-торпедная часть для приготовления и проверки торпед, топливное хранилище на 9,5 тыс. тонн.

В 1958 году проект был доработан и дополнен новой подземной ремонтно-технической базой — арсеналом для хранения и подготовки ядерных боеприпасов.

Работы по созданию подземного комплекса велись в три смены, т.е. круглосуточно. Прокладка тоннелей производилась с помощью взрывов направленного действия. В толще восточного склона горы Таврос построены подземные дороги, шлюзовые камеры, цеха завода, арсенал, хранилища горючего, кабинеты, причалы, глубоководный канал и сухой док. В 1961 году в доке стояла первая подлодка.

В канале (длина 602 метра) засекреченного объекта могло разместиться семь подводных лодок. Его глубина достигает 8 м, ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь только помещений и ходов завода — 9,6 тыс. кв. м, площадь подземной водной поверхности равна 5,2 кв. м.

Заводская инфраструктура была полностью изолирована от внешнего мира с помощью перекрытых подводных шлюзов. Боевые лодки ремонтировались в автономном режиме и выходили через специальный канал прямо в открытое море. В целях конспирации в подземный комплекс впускали и выпускали только по одной субмарине и только в ночное время. Поэтому сосчитать количество лодок, на которых к тому же часто меняли бортовые номера, в Балаклаве было почти невозможно.

Со стороны бухты вход в штольню перекрывался 150-тонным плавучим ботопортом, который всплывал после поддувания воздухом. Это позволяло полностью «закупоривать» подземный объект.

Выход на северную сторону также перегораживался ботопортом, который отводился в сторону, выпуская субмарины в открытое море.

Вход в тоннель с северной стороны был искусно замаскирован так, что непосвященный человек ни за что не мог обнаружить штольню даже на близком расстоянии. Таким образом, подземный комплекс был полностью изолирован от внешней среды.

Дизель-электрические подводные лодки следующего поколения (знаменитые «Варшавянки») имели большие размеры, чем подлодки типов 613 и 633. Новые субмарины просто не могли зайти на подземную базу из-за своих габаритов. Так что в 80-х годах объект 825 ГТС по своему прямому назначению уже не использовался, хотя формально в строю база находилась до 1994 года.

Последняя российская подлодка покинула Балаклаву в марте 1995 года. И город, и порт, и вся гавань полностью перешли под юрисдикцию Украины. Подземный комплекс вывели из эксплуатации и передали местной власти. Все производственные мощности (дорогостоящие станки и оборудование с драгметаллами) вывезли в неизвестном направлении.

Балаклавская бухта Черного моря идеальна для организации порта базирования подводных лодок. Ширина — 200–400 м, глубина — 17 м. Природный ландшафт способствует отсутствию в ней штормов. Это отличное условие для швартовки. Благодаря уникальной извилистости бухта абсолютно незаметна со стороны открытого моря.

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