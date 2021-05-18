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18.05.2021 (16:55)

В десяти городах на территории ЮВО прошли памятные мероприятия в рамках акции «Дорогами Победы»

В десяти городах на территории Южного военного округа (ЮВО) представителями профсоюзных организаций гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проведены торжественные митинги с возложениями венков и цветов на местах воинской славы и у мемориалов (памятников), посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Сразу после проведения памятных мероприятий участники из Анапы, Ахтубинска, Буденновска, Владикавказа, Знаменска, Краснодара, Моздока, Новороссийска, Ставрополя и Черкесска отправились в Волгоград, откуда завтра будет дан старт Эстафете памяти «Дорогами Победы».

19 мая в городе-герое Волгограде на Мамаевом кургане будет проведен митинг с возложением цветов в Зале воинской славы. От берегов Волги участники патриотической акции отправятся в Ростов-на-Дону, сделав по пути остановки у мемориалов славы в Калаче-на-Дону и ст. Тацинской.

Завершится Эстафета памяти 20 мая в 12:00 у мемориала военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области памятными мероприятиями с участием военнослужащих соединений и воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона.

Эстафета памяти «Дорогами России» проводится в период с 19 по 20 мая комитетом Территориальной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Южного военного округа с целью сохранения и развития гражданско-патриотического отношения к героическому прошлому России, формирования высокого патриотического сознания, верности Отечеству.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Дорога памяти , Южный военный округ
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