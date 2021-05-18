18.05.2021 (17:35)

В мотострелковом соединении ЦВО на Алтае стартовала военно-патриотическая игра «Зарница»

На базе мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, проходит региональный этап Всероссийской военно-патриотической студенческой игры «Зарница», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях принимают участие команды военно-патриотических и спортивных клубов, патриотических объединений, образовательных организаций, сборные команды муниципальных районов и городских округов Алтайского края. Возраст участников — от 16 до 25 лет.

В ходе игры команды будут состязаться в творческих способностях, знаниях истории Отечества, военно-прикладных навыках, технике выживания в природной среде, преодолеют «тропу разведчика», условное минное поле, а также совершат марш-бросок по пересеченной местности с выполнением специальных заданий.

Оценивать этапы соревнований, включающие строевую, огневую, инженерную, разведывательную, физическую и РХБ подготовки, в качестве судей будут военные специалисты.

Соревнования пройдут с 17 по 20 мая. В них принимают участие более 250 человек.

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