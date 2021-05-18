Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2021 (17:30)

Участники соревнований «Военное ралли» приступили к подготовке военной техники в Кызыле

Военные водители, принимающие участие во всеармейском этапе соревнований «Военное ралли» в рамках АрМИ-2021, приступили к подготовке военной автомобильной техники и вооружения к играм.

В соревнованиях принимают участие семь команд: Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, Северного флота, а также команда войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Параллельно с подготовкой техники военнослужащие тренируются на горном автодроме и отрабатывают вождение грузовых автомобилей с преодолением специальных участков на крутых спусках и затяжных подъемах. Кроме этого, штурманы изучают маршрут соревнований по карте с использованием навигационной системы ГЛОНАСС.

Во время соревнований команды выполнят заезды на грузовых автомобилях «Урал» и КамАЗ с колесной базой 4x4 и 6x6, а также на специальной технике.

Соревнования пройдут с 22 по 30 мая. По итогам всеармейского этапа лучшие экипажи представят Россию на международном конкурсе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Вертолет Ми-8 ЦВО сбросил около 14 тонн воды на очаги природных пожаров в Свердловской области
Разведчики-участники АрМИ-2021 в первый день соревнований захватили офицера штаба условного противника со служебными документами
Военный вертолет вылетел на воздушную разведку очагов лесного пожара в Свердловской области
Ракетные комплексы «Искандер-М» доставлены обратно в Оренбургскую область после военного парада в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Военное ралли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false