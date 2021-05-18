18.05.2021 (17:50)

На вооружение мотострелкового соединения ЦВО в Кузбассе поступили новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза»

Новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых «Линза» поступили на вооружение мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области.

Партия из двух санитарных бронеавтомобилей «Линза» с оборудованным отсеком для перевозки раненных пополнила парк боевых машин разведывательного подразделения.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2–4 носилок. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства «Тайфун». Снаряженная масса автомашины составляет более 15 тонн, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице