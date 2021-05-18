18.05.2021 (15:50)

Вертолет Ми-8 ЦВО сбросил около 14 тонн воды на очаги природных пожаров в Свердловской области

Транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ5 с водосливным устройством ВСУ-5 сбросил около 14 тонн воды на очаги природных пожаров рядом с населенным пунктом Кокшарова в Камышловском районе Свердловской области.

Экипаж вертолета 18 мая вылетел с аэродрома в Каменск-Уральском и провел воздушную разведку в районе пожара. После этого произвел девять сбросов воды общим объемом около 14 тонн.

На земле военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов Центрального военного округа совместно с гарнизонной пожарной командой создают противопожарные минерализованные полосы для защиты населенного пункта Кокшарова и лесного массива.

Всего к тушению пожаров привлечены семь единиц, в том числе гусеничная техника и вертолет Ми-8 бригады армейской авиации, а также более 50 человек личного состава военного гарнизона.

Решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в Свердловской области принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным.

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