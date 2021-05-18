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18.05.2021 (17:45)

На базе мобильного соединения войск РХБ защиты в Саратовской области пройдут всеармейские этапы конкурсов «Белое солнце» и «Специалист ТДА»

В период с 24 по 28 мая на базе мобильного соединении радиационной, химической и биологической (РХБ), дислоцированного в Саратовской области, защиты пройдут всеармейские этапы конкурсов Арми-2021 «Белое солнце» и «Специалист ТДА» среди огнеметных подразделений и подразделений аэрозольного противодействия войск РХБ защиты.

В церемонии открытия состязаний примут участие военнослужащие соединения, представители общественных организаций Вольского муниципального района и юнармейцы общеобразовательной школы № 24 Минобороны России.

Конкурсы пройдут в несколько этапов, в ходе которых участники будут выполнять более 20 различных нормативов по огневой, специальной, тактико-специальной подготовке и РХБ защите.

Всего в конкурсах примут участие более 130 военнослужащих в составе пяти команд, будет задействовано около 30 единиц военной техники.

Торжественная церемония закрытия состоится 28 мая, на которой по результатам конкурсов пройдет награждение участников, занявших призовые места.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты
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