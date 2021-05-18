18.05.2021 (17:15)

В Ярославской области пройдет всеармейский этап конкурса «Безопасная среда»

Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» среди лучших экипажей радиационной, химической разведки пройдет в период с 22 по 29 мая на полигоне Песочное учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» - соревнования на выявление лучшего экипажа РХБ разведки. Состоит из трех этапов: «индивидуальной гонки», «огневой подготовки», «эстафеты», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Военнослужащие преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку с использованием прибора ПХРДД-3 и специальную обработку военной техники.

Всеармейскому турниру предшествовали отборочные этапы конкурса. I этап проходил в соединениях и воинских частях, II этап – в объединениях, а III – в видах и родах войск ВС РФ, военных округах и на Северном флоте.

В отборочных состязаниях, которые проводились с февраля по май 2021 года, приняли участие более 2000 военнослужащих и было задействовано свыше 800 единиц специальной техники.

Церемония открытия и первый этап «Безопасной среды» пройдут в воскресенье, 23 мая, на полигоне Песочное учебного центра Военной академии, расположенной на границе Костромской и Ярославской областей.

Победители Всероссийских соревнований представят Вооруженные Силы Российской Федерации на конкурсе «Безопасная среда» VII Армейских Международных игр, которые состоятся в августе.

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