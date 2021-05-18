18.05.2021 (16:45)

В Ростовской области инженеры ЮВО приступили к оборудованию переправы

Подразделения инженерной бригады Южного военного округа (ЮВО) доставили понтоны на берег реки Северский Донец и приступили к оборудованию переправы в районе Краснодонецкого сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области. Военные инженеры оборудуют съезды к береговой линии для проезда автомобильного транспорта, а также выполнят проверку надежности понтонных звеньев.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова соединению инженерных войск поставлена задача обеспечить безопасное транспортное и пешеходное сообщение на месте понтонной переправы на реке Северский Донец, вышедшей из строя в связи с критическим уровнем износа.

Ранее в адрес командования ЮВО с просьбой о помощи более 11 тыс. жителям восьми населенных пунктов обратилась глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова.

Инженерное соединение ЮВО, дислоцированное в Ростовской области, неоднократно привлекалось для оказания помощи населению в кризисных ситуациях. Так в январе 2018 года личный состав бригады обеспечил установку нового водовода питьевого водоснабжения микрорайона Заречный в г. Белая Калитва Ростовской области. Кроме того, в 2019 году, на время ремонта аварийного пролета моста по трассе М-4 «Дон» в г. Каменск-Шахтинский, военные инженерами ЮВО была наведена понтонная переправа через р. Северский Донец.

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