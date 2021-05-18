18.05.2021 (17:00)

В Подмосковье завершился отборочный этап конкурса «Аварийный район»

В 84-м учебном центре в Сергиевом Посаде (Московская обл.) завершился отборочный этап конкурса аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» среди команд, представляющих соединения и воинские части 12-го Главного управления Минобороны России.

В ходе отборочного этапа конкурсантам предстояло продемонстрировать свои навыки в преодолении препятствий огненно-штурмовой полосы в условиях задымления, извлечении условно пострадавших, стрельбе из штатного оружия, оборудовании проходов в завалах и тушении очагов пожара на время.

Лучшие результаты показала команда хабаровского соединения — победитель международного конкурса «Аварийный район-2020». Второй стала команда брянского соединения, уступив победителям всего две минуты. Третье место заняли военные специалисты из оленегорского соединения.

Команда из Хабаровска представит 12-е Главное управление Минобороны России на всеармейский этапе конкурса «Аварийный район» на родной земле, именно там впервые в июне этого года пройдут соревнования среди команд Минобороны России и других структур — МЧС России и Госкорпарации «Росатом».

Победители всеармейского этапа представят Российскую Федерацию на Армейских международных играх-2021 в конкурсе «Аварийный район».

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