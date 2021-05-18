18.05.2021 (16:05)

В парке «Патриот» состоялось открытие чемпионата ВС РФ по армейской тактической стрельбе

Сегодня в многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье состоялось торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе.

В этом году в соревнованиях принимают участие свыше 70 команд от более 20 органов военного управления, а также других силовых ведомств.

Поздравил участников с началом чемпионата и пожелал им удачи начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Чемпионат по армейской тактической стрельбе проводится уже в четвертый раз. И с каждым годом расширяется его программа, усложняются упражнения. В настоящее время армейская тактическая стрельба стала предметом боевой подготовки. Армейская стрельба имеет очень важное значение. Мало знать материальную часть. Мало даже просто вести точную стрельбу. Здесь мы видим огневую подготовку, тактическую подготовку, включаются даже элементы рукопашного боя и тактической медицины. Хотел бы всем участникам чемпионата пожелать успехов. И пусть, как говорят, победит сильнейший», — сказал он.

Чемпионат продлится до 22 мая.

Справочно:

Первый чемпионат Вооружённых Сил РФ по практической стрельбе был проведен в 2018 году в целях повышения уровня огневой выучки военнослужащих и эффективного использования ими штатного стрелкового оружия.

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта по приказу Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в декабре 2019 года в России создана Федерация армейской тактической стрельбы. Ответственным за федерацию назначен заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Президентом федерации избран начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

За период 2018–2020 годов прошло 40 соревнований по армейской тактической стрельбе, среди которых три чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации.

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