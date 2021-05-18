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18.05.2021 (16:35)

На Кубани спецназовцы ЮВО впервые апробировали постановку воздушно-наземных засад в ходе командно-штабного учения

Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного на Кубани, впервые апробировали постановку воздушно-наземных засад в ходе командно-штабного учения. Практические действия с участием более 500 человек проходили одновременно на нескольких полигонах – на Кубани, в Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области.

В ходе розыгрыша нового тактического эпизода военнослужащие ЮВО отработали совокупность действий, образующих воздушно-наземную засаду, включающую ведение разведки в назначенном районе, обнаружение и слежение за объектом «противника», проведение засады на маршруте выдвижения, применение ударных вертолетов как групп огневой поддержки и эвакуации разведывательного органа.

Для доставки подразделений в район выполнения задач были задействованы новые парашютные системы высотного десантирования «Арбалет-2». За счет улучшенного управления системы позволяют военнослужащему с высокой точностью приземлиться в тыл противника на дальности до 15 км от точки десантирования, а самолетам и вертолетам, выступающим в качестве средств доставки десанта, не входить в зону поражения средствами ПВО.

В ходе учения также была отработана организация устойчивого защищенного обмена информацией между разведывательными органами на дальности до 1 тыс. км.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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