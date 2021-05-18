18.05.2021 (16:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье перевели технику ремонтной роты на летний режим эксплуатации

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) перевели вооружение и военную технику ремонтной роты на летний режим эксплуатации.

Для проведения работ было привлечено 100% военнослужащих ремонтной роты ОГРВ ПРРМ. Специалисты обслужили более 1000 узлов и агрегатов на 20 единицах военной техники.

В рамках перевода техники на летний режим эксплуатации специалисты проверили исправность систем и агрегатов, готовность специальной и автомобильной техники к выполнению задач по предназначению.

По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ будет проведен смотр ее готовности к эксплуатации в летних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

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