18.05.2021 (16:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли сборы с военнослужащими роты материального обеспечения
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли сборы со специалистами роты материального обеспечения.
К сборам было привлечено около 100% военнослужащих тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ.
На теоретическом этапе подготовки военнослужащие изучили нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники.
По завершении сборов специалисты тылового обеспечения совершили марш на войсковое стрельбище ОГРВ ПРРМ, где развернули полевой лагерь со всей необходимой инфраструктурой для проживания личного состава.