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18.05.2021 (16:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли сборы с военнослужащими роты материального обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли сборы со специалистами роты материального обеспечения.

К сборам было привлечено около 100% военнослужащих тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ.

На теоретическом этапе подготовки военнослужащие изучили нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники.

По завершении сборов специалисты тылового обеспечения совершили марш на войсковое стрельбище ОГРВ ПРРМ, где развернули полевой лагерь со всей необходимой инфраструктурой для проживания личного состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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