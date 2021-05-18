18.05.2021 (16:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли сборы с военнослужащими роты материального обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли сборы со специалистами роты материального обеспечения.

К сборам было привлечено около 100% военнослужащих тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ.

На теоретическом этапе подготовки военнослужащие изучили нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники.

По завершении сборов специалисты тылового обеспечения совершили марш на войсковое стрельбище ОГРВ ПРРМ, где развернули полевой лагерь со всей необходимой инфраструктурой для проживания личного состава.

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