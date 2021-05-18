18.05.2021 (15:30)

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Продолжительность полета составила более 5 часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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