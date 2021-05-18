18.05.2021 (15:15)

В Балтийске прошел военный парад в честь 318-й годовщины со дня основания Балтфлота

Сегодня в г. Балтийске прошёл парад войск гарнизона, посвященный 318-й годовщине со дня основания старейшего флота России.

Торжественным маршем по площади Балтийской Славы прошли военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав военно-морской базы. Музыкальное сопровождение торжества обеспечивал военный оркестр гарнизона.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования Балтийского флота, ветераны войны и военной службы, представители правительства Калининградской области, Калининградской областной Думы и администрации Балтийска, жители и гости самого западного города России.

По окончании митинга и военного парада войск Балтийского гарнизона состоялись показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты.

Для гостей праздника развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. На ней представлены береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», кроме этого на площади выставлены бронетранспортёры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образцы боевой и специальной техники. На специальных стендах представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, а также вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ. У причалов пришвартованы боевые корабли – малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый дол» и корабль противоминной обороны «Александр Обухов»

Кроме того, все желающие могут посетить экспозиции музея Балтийского флота

В 18:00 на площадке у Дома офицеров гарнизона состоится концерт ансамбля морской пехоты флота «Черные береты».

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