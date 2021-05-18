18.05.2021 (14:45)

Разведчики-участники АрМИ-2021 в первый день соревнований захватили офицера штаба условного противника со служебными документами

Подразделения (команды) войсковой разведки видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации приступили к прохождению первого этапа Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» – «Десантирование и совершение марш-броска».

В первый день соревнований перед участниками стоит задача по оборудованию засады в лесистой местности, захвату офицера штаба условного противника со служебными документами.

По замыслу этапа, по дороге двигался грузовой автомобиль условного противника. Разведчики провели подрыв на дороге и тем самым вывели из строя транспортное средство, уничтожили силы противника, а затем произвели захват объекта. После выполнения задачи участники конкурса обеспечили отход всей группы, установив растяжки на маршруте преследования. Для маскировки разведчики использовали подручные средства.

За звание лучших разведчиков соревнуются военнослужащие из 10 команд: Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, команды Северного флота, военнослужащих воздушно-десантных войск, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также команда Росгвардии и Новосибирского военного института войск национальной гвардии.

Торжественное открытие всеармейского этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки - 2021» прошло сегодня на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице