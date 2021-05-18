Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2021 (14:45)

Разведчики-участники АрМИ-2021 в первый день соревнований захватили офицера штаба условного противника со служебными документами

Подразделения (команды) войсковой разведки видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации приступили к прохождению первого этапа Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» – «Десантирование и совершение марш-броска».

В первый день соревнований перед участниками стоит задача по оборудованию засады в лесистой местности, захвату офицера штаба условного противника со служебными документами.

По замыслу этапа, по дороге двигался грузовой автомобиль условного противника. Разведчики провели подрыв на дороге и тем самым вывели из строя транспортное средство, уничтожили силы противника, а затем произвели захват объекта. После выполнения задачи участники конкурса обеспечили отход всей группы, установив растяжки на маршруте преследования. Для маскировки разведчики использовали подручные средства.

За звание лучших разведчиков соревнуются военнослужащие из 10 команд: Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, команды Северного флота, военнослужащих воздушно-десантных войск, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также команда Росгвардии и Новосибирского военного института войск национальной гвардии.

Торжественное открытие всеармейского этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки - 2021» прошло сегодня на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Летчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2021»
В Восточном военном округе стартовал всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж»
На полигоне Песочное в Ярославской области завершился первый этап конкурса ВДВ «Десантный взвод-2021»
В Челябинской области стартовали всеармейские этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» АрМИ-2021

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Отличники войсковой разведки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false