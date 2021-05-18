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18.05.2021 (14:00)

Военный вертолет вылетел на воздушную разведку очагов лесного пожара в Свердловской области

Транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ5 с водосливным устройством ВСУ-5 бригады армейской авиации Центрального военного округа вылетел с военного аэродрома Каменск-Уральский в Камышловский район Свердловской области для проведения воздушной разведки очагов возгорания лесного пожара.

Летчики выполнят облет в районе населенных пунктов и лесного массива Камышловского района. Высота пролета вертолета составит до 500 метров.

Ранее сообщалось, что военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов Центрального военного округа совместно с гарнизонной пожарной командой приступили к созданию противопожарных минерализованных полос для защиты населенного пункта Кокшарова и лесного массива в Камышловском районе Свердловской области.

К работам привлечены более 50 человек личного состава военного гарнизона, задействовано шесть единиц техники, в том числе гусеничной.

Решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в Свердловской области принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Центральный военный округ
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