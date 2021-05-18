18.05.2021 (14:30)

Артиллеристы танковой армии ЗВО выполнили порядка 1 тыс. огневых задач в зимнем периоде обучения

Военнослужащие подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии Западного военного округа за зимний период обучения провели более 80 тактических учений и выполнили порядка 1000 огневых задач.

Во время сдачи итоговой проверки за зимний период обучения артиллеристы соединения освоили способы выполнения огневых задач в условиях постоянно меняющейся погоды, влияющих на физическое состояние военнослужащих и баллистические характеристики стрельбы.

Треть занятий проводилось в ночное время суток с использованием осветительных мин и приборов ночного видения. При разведке и определении координат целей условного противника, корректировании огня из артиллерийских и реактивных орудий активно применялись беспилотные летательные аппараты.

В ходе проведения лагерных сборов и полевых выходов было израсходовано более 2,5 тыс. реактивных, осколочно-фугасных и осветительных снарядов и мин.

Учения артиллерийских подразделений проходили в Московской и Нижегородской областях на полигонах Алабино, Головеньки и Мулино, в них было задействовано более 500 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Мста-Б», «Акация», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и др.

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