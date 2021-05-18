18.05.2021 (14:15)
Из Смоленской области будет направлено на службу в Преображенский и Семёновский полки порядка 40 новобранцев
Из Смоленской области будет направлено около 40 призывников для прохождения службы в отдельном комендантском Преображенском полку и отдельном стрелковом Семеновском полку Западного военного округа, отвечающих повышенным требованиям к здоровью, внешности и биографии.
В настоящее время офицеры полков завершили работу по отбору кандидатов на службу. В ближайшие дни состоятся торжественные церемонии отправки воинских команд к местам службы. В элитные воинские части отбираются призывники с отличной репутацией, спортивного телосложения, без татуировок, обладающие хорошим зрением и слухом.
Отдельный комендантский Преображенский полк Западного военного округа — уникальная воинская часть, дислоцированная в Москве, обеспечивает мероприятия с участием руководства государства.
Военнослужащие Семеновского полка Западного военного округа обеспечивают охрану объектов Минобороны России.