18.05.2021 (14:15)

Из Смоленской области будет направлено на службу в Преображенский и Семёновский полки порядка 40 новобранцев

Из Смоленской области будет направлено около 40 призывников для прохождения службы в отдельном комендантском Преображенском полку и отдельном стрелковом Семеновском полку Западного военного округа, отвечающих повышенным требованиям к здоровью, внешности и биографии.

В настоящее время офицеры полков завершили работу по отбору кандидатов на службу. В ближайшие дни состоятся торжественные церемонии отправки воинских команд к местам службы. В элитные воинские части отбираются призывники с отличной репутацией, спортивного телосложения, без татуировок, обладающие хорошим зрением и слухом.

Отдельный комендантский Преображенский полк Западного военного округа — уникальная воинская часть, дислоцированная в Москве, обеспечивает мероприятия с участием руководства государства.

Военнослужащие Семеновского полка Западного военного округа обеспечивают охрану объектов Минобороны России.

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