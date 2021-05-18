18.05.2021 (13:45)

Военные комиссариаты ЗВО отправили в войска более 4 тыс. юношей в ходе весеннего призыва

Военные комиссариаты Западного военного округа отправили в войска более 4 тыс. юношей в ходе весеннего призыва. Около половины призывников направлены в соединения и воинские части ЗВО.

С начала весеннего призыва в 2021 году на заседания призывных комиссий в военные комиссариаты Западного военного округа вызвано около 20 тысяч молодых людей призывного возраста, в отношении более 11 тыс. юношей призывными комиссиями вынесены решения о призыве, предоставлении отсрочки или освобождении от призыва.

На сборных пунктах субъектов Российской Федерации организовано экспресс-тестирование призывников для недопущения распространения коронавирусной инфекции в воинских частях ВС РФ. Усилия должностных лиц призывных комиссий и военных комиссариатов в настоящее время сосредоточены на обеспечении безопасности здоровья призывников.

В ходе весеннего призыва руководство военных комиссариатов активно взаимодействует с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Это позволяет выполнить установленное задание на призыв граждан на военную службу в полном объёме и в установленные сроки.

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