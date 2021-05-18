18.05.2021 (13:30)
Ракетные комплексы «Искандер-М» доставлены обратно в Оренбургскую область после военного парада в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа доставлены обратно в пункт постоянной дислокации в Оренбургскую область после военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие совершили марш комбинированным способом, протяжённостью более 200 км.
Две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины прибыли в Самару больше месяца назад для участия в тренировках механизированной колонны военного парада.
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