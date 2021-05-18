18.05.2021 (15:45)

Праздник спорта в Военном институте физической культуры завершился матчем по регби

В Санкт-Петербурге отметили 112-ю годовщину основания Главной гимнастическо-фехтовальной офицерской школы. Мероприятие прошло на базе Военного института физической культуры. В программу праздника вошли открытие аллеи Олимпийских чемпионов, выставка, подготовленная военными вузами Санкт-Петербурга, и товарищеский матч по регби-7 между командой Академии РК ЦСКА и сборной ВИФК.

Празднование памятной даты собрало вместе ярчайших армейских спортсменов, а также представителей руководства Министерства обороны. Почетными гостями мероприятия выступили статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков, заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков, начальник ВИФК, Заслуженный работник физической культуры РФ генерал-майор Олег Боцман, начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов, а также первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, выпускник ВИФК полковник Вячеслав Фетисов.

На выставке петербургский филиал ЦСКА (СКА - Санкт-Петербург) представил достижения своих выдающихся представителей, а также стенды с историей развития спортивного клуба Армии. Помимо кафедр ВИФК в этой части мероприятия принял участие регби-клуб ЦСКА и Фонд Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ. Представители игры с овальным мячом знакомили посетителей с элементами игры и рассказывали желающим о секциях в учреждениях Министерства обороны.

«Хочу сказать, что в институте потрясающе развивается наш вид спорта. Например, в самом центре здесь есть стадион с регбийными воротами. Накануне здесь состоялся турнир по регби среди кадетов. Мы гордимся выступлениями ВИФК в профессиональной Высшей лиге и, конечно же, призываем вас следить за выступлениями института в Кубке Вооружённых Сил РФ по регби-7, который в этом году примет 35 команд», - отметил президент Фонда ФРР по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин.

В заключительной части мероприятия на поле стадиона ВИФК для всех гостей мероприятия было организовано спортивно-художественное представление, посвящённое достижениям советских и российских войск. Итогом всего дня стал товарищеский матч по регби-7 между командой Академии регби-клуба ЦСКА и сборной Военного института физической культуры. Игра прошла в тёплой дружественной атмосфере и завершилась с равным счетом 10:10. После матча почётные гости мероприятия вручили медали кадетам-призёрам, по итогам прошедшего турнира первое место заняла команда Нахимовского военно-морского училища.

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