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18.05.2021 (13:15)

Рапиристы ЦСКА завоевали пять наград в составе команд на всероссийских соревнованиях

Накануне в подмосковном Новогорске прошли командные состязания рапиристов в рамках всероссийских соревнований по фехтованию. На счету армейцев пять наград разного достоинства: одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Обладателями командного «золота» среди мужчин стали Антон Бородачев и Кирилл Бородачев, а также Владислав Мыльников.

В финале турнира они со счетом 45:28 выиграли у команды, в состав которой фехтовали два армейца – капитан Алексей Черемисинов и лейтенант Дмитрий Жеребченко, а также Искандер Ахметов и Велько Чук.

Обладателями бронзовых наград стали сразу три спортсмена ЦСКА – Тимур Арсланов, рядовой спортивной роты ЦСКА (Балашиха) Григорий Семенюк и Александр Сироткин.

В командном турнире среди женщин обладательницей серебряной награды стала Александра Сундучкова, а также Адель Абдрахманова и Марта Мартьянова, уступившие в финале со счетом 35:41 команде Россия-3.

На третью ступень пьедестала почета взошли капитан ВС РФ Инна Дериглазова, Кристина Самсонова, а также Арина Марченко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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