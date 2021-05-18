18.05.2021 (13:15)

Рапиристы ЦСКА завоевали пять наград в составе команд на всероссийских соревнованиях

Накануне в подмосковном Новогорске прошли командные состязания рапиристов в рамках всероссийских соревнований по фехтованию. На счету армейцев пять наград разного достоинства: одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Обладателями командного «золота» среди мужчин стали Антон Бородачев и Кирилл Бородачев, а также Владислав Мыльников.

В финале турнира они со счетом 45:28 выиграли у команды, в состав которой фехтовали два армейца – капитан Алексей Черемисинов и лейтенант Дмитрий Жеребченко, а также Искандер Ахметов и Велько Чук.

Обладателями бронзовых наград стали сразу три спортсмена ЦСКА – Тимур Арсланов, рядовой спортивной роты ЦСКА (Балашиха) Григорий Семенюк и Александр Сироткин.

В командном турнире среди женщин обладательницей серебряной награды стала Александра Сундучкова, а также Адель Абдрахманова и Марта Мартьянова, уступившие в финале со счетом 35:41 команде Россия-3.

На третью ступень пьедестала почета взошли капитан ВС РФ Инна Дериглазова, Кристина Самсонова, а также Арина Марченко.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице