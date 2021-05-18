18.05.2021 (11:30)

Командующий ЗВО поздравил моряков с 318-й годовщиной основания Балтийского флота

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев поздравил личный состав Балтийского флота с 318-й годовщиной основания.

«Дважды Краснознаменный Балтийский флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации!», — заявил генерал-полковник Александр Журавлев.

«318 лет доблестный Балтийский флот достойно служит народу и Отечеству. Во все времена он незыблемо стоял на страже интересов национальной безопасности и является настоящей школой патриотизма и мужества.

Благодаря вашему мужеству, наша страна завоевала славу великой морской державы.

От всей души поздравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех планов и надежд, новых свершений на благо процветания нашего Отечества, могущества его Вооруженных Сил и Военно-Морского Флота!» - отметил командующий.

В Великую Отечественную войну балтийцы вели героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на море, принимали активное участие в обороне Ленинграда, в разгроме гитлеровцев в Прибалтике. За боевые заслуги Балтийского флота 23 соединениям, частям и кораблям флота было присвоено звание гвардейских, 78 награждены орденами, 11 получили почетные наименования, более 82 тыс. моряков были отмечены высокими государственными наградами, 173 балтийцам присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе четырем — дважды. Девять моряков-балтийцев навечно занесены в списки кораблей и частей флота.

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