18.05.2021 (13:00)
В Энгельсском соединении дальней авиации прошёл контрольный смотр готовности вооружения, военной и специальной техники
В Энгельсском соединении дальней авиации прошел контрольный смотр готовности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
Специально созданная комиссия под руководством заместителя командира соединения по тылу подполковника Евгения Петрова производила проверку работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осмотр двигателей и топливных баков.
Особое внимание уделялось проверке уровня укомплектованности автомобильной и специальной техникой, а также водительским составом, с целью определения способности выполнения авиационного соединения задач по предназначению.
По результатам проверки комиссия сделала вывод о том, что автомобильная и специальная техники готова к выполнению задач по предназначению.