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18.05.2021 (13:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошёл контрольный смотр готовности вооружения, военной и специальной техники

Фото Видео

В Энгельсском соединении дальней авиации прошел контрольный смотр готовности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Специально созданная комиссия под руководством заместителя командира соединения по тылу подполковника Евгения Петрова производила проверку работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осмотр двигателей и топливных баков.

Особое внимание уделялось проверке уровня укомплектованности автомобильной и специальной техникой, а также водительским составом, с целью определения способности выполнения авиационного соединения задач по предназначению.

По результатам проверки комиссия сделала вывод о том, что автомобильная и специальная техники готова к выполнению задач по предназначению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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