18.05.2021 (12:45)
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Чёрном море
Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Черноморского флота (ЧФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.
Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.
Роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки «Колпино».
В ходе учения экипажи кораблей КПУГ успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок.
После завершения учения с подводной лодкой были проведены артиллерийские стрельбы по макетам плавающим мин.
На завершающем этапе выхода в море экипажи кораблей отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.