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18.05.2021 (12:45)

Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Чёрном море

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Черноморского флота (ЧФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.

Роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки «Колпино».

В ходе учения экипажи кораблей КПУГ успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок.

После завершения учения с подводной лодкой были проведены артиллерийские стрельбы по макетам плавающим мин.

На завершающем этапе выхода в море экипажи кораблей отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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