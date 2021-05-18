18.05.2021 (12:30)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота совершили поход по местам боевой славы крымских партизанских отрядов

Военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) совершили поход по местам боевой славы крымских партизанских отрядов периода Великой Отечественной войны.

Маршрут проходил по горно-лесистой местности, где до сих пор можно обнаружить окопы, воронки на местах стоянок партизанских отрядов, которые обозначены современными памятными знаками.

Во время похода командиры подразделений совершенствовали свои навыки в ориентировании и прокладывании маршрута движения в горно-лесистой местности, а военнослужащие смогли проверить уровень своей физической и горной подготовки.

Для следования по маршруту военнослужащие совершили восхождение на высоту около 300 метров над уровнем моря и совершили переход протяженностью свыше 15 километров, включающий в себя скальные участки местности.

Основной целью похода стало изучение истории крымских партизан и отдание почестей погибшим в борьбе с фашизмом.

В походе приняли участие около 100 военнослужащих соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

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