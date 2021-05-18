18.05.2021 (12:15)

Корабли Каспийской флотилии прибыли в район, прилегающий к казахстанскому порту Актау, для участия в совместном морском учении

Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) завершил переход в район казахстанского порта Актау, где состоялась с участниками совместного военно-морского учения ВМС Республики Казахстан.

С 18 по 24 мая корабельным силам предстоит выполнение учебно-боевых задач в морских полигонах Каспийского моря, расположенных на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан.

В ходе практических действий корабельные группы КФл совместно с военно-морскими силами (ВМС) Республики Казахстан проведут учения по плаванию в едином походном ордере. Также экипажи кораблей отработают комплекс мероприятий по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, выполнят совместные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учебного морского боя, проведут учение по оказанию помощи аварийному кораблю, терпящему бедствие.

Особое внимание будет уделено совместной отработке задач корабельными группировками ВМФ Российской Федерации и ВМС Республики Казахстан при охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечении безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море.

В интересах предотвращения заболевания личного состава и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 заходы кораблей ВМФ России и ВМС Республики Казахстан в морские порты и пункты базирования не планируются.

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