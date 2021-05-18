18.05.2021 (11:45)

Сводный отряд соединения РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию областного сборного пункта в Волгограде

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты мотострелкового Южного военного округа (ЮВО) в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий провел дезинфекцию на территории Волгоградского областного сборного пункта ЮВО в ходе весеннего призыва граждан на военную службу.

Специалисты войск РХБ защиты обработали более 10 тыс. кв. м, в том числе административных помещений, фасадов зданий, прилегающих дорог и территории, а также специальных мест для передачи новобранцев старшим команд.

Военнослужащие ЮВО выполняли обработку специальным раствором ДТС-ГК с применением костюмов «Нерехта», задействовав две авторазливочные станции АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1.

Справочно:

При проведении мероприятий весеннего призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также призывники могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины.

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