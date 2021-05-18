18.05.2021 (11:15)

Ракетчики ЮВО на Северном Кавказе подготовили ОТРК «Искандер» к летнему режиму эксплуатации и заступили на боевое дежурство

Специалисты ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии подготовили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» к летнему режиму эксплуатации и заступили на боевое дежурство.

В ходе подготовки техники было использовано более 4 т моторных и трансмиссионных масел и около 1,5 т пластичных смазок. Проведение регламентного обслуживания значительно увеличивает ресурс безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

Всего в ходе перевода на летний режим эксплуатации было обслужено более 200 единиц вооружения, в их числе самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины. Сезонное техническое обслуживание прошла вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

По завершении мероприятий подготовки военнослужащие ракетного соединения заступили на боевое дежурство на Северном Кавказе и Закавказье.

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