18.05.2021 (10:45)

В Северной Осетии разведчики ЮВО приступили к выполнению прыжков с парашютом в составе разведывательных групп

Подразделения разведки Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению прыжков с парашютом в составе разведывательных групп на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

В ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие ЮВО выполнят десантирование из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», а также ориентирование на местности и совершение марш-бросков на расстояния свыше 20 км.

Разведчикам предстоит пройти курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого будут отработаны действия парашютиста, в том числе при приземлении на различные препятствия и возникновении нештатных ситуаций в воздухе.

Также все военнослужащие пройдут занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки приземления.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке военнослужащие подразделений разведки ЮВО выполнят свыше 2 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет-2».

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