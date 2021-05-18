18.05.2021 (10:30)
На Кубани и Ставрополье летчики Су-25СМ3 осваивают новейшую систему «Гефест» при бомбометании
В Ставропольском и Краснодарском краях состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с летным составом штурмовой авиации двух авиачастей Южного военного округа (ЮВО).
В ходе практической части ЛТУ экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 выполнили бомбометание и боевые стрельбы по наземным мишеням, имитирующим узлы связи условного противника.
Бомбометание проводилось из горизонтального полета с минимально возможных высот при использовании прицельно-навигационной системы «Гефест», которая устанавливается на все последние модификации штурмовика Су-25.
Данная система принимает, обрабатывает получаемую от различных датчиков информацию и вырабатывает данные для применения неуправляемого вооружения, что вплотную приближает данное вооружение к управляемому.
Кроме того, летчики отработали летно-тактические задания по преодолению зоны ПВО «противника», полеты по заданному маршруту, выполнили элементы сложного пилотажа на средних высотах.
Бомбометание и боевые стрельбы выполнялись на специализированном авиационном полигоне ЮВО на Кубани.