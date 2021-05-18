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18.05.2021 (10:30)

На Кубани и Ставрополье летчики Су-25СМ3 осваивают новейшую систему «Гефест» при бомбометании

В Ставропольском и Краснодарском краях состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с летным составом штурмовой авиации двух авиачастей Южного военного округа (ЮВО).

В ходе практической части ЛТУ экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 выполнили бомбометание и боевые стрельбы по наземным мишеням, имитирующим узлы связи условного противника.

Бомбометание проводилось из горизонтального полета с минимально возможных высот при использовании прицельно-навигационной системы «Гефест», которая устанавливается на все последние модификации штурмовика Су-25.

Данная система принимает, обрабатывает получаемую от различных датчиков информацию и вырабатывает данные для применения неуправляемого вооружения, что вплотную приближает данное вооружение к управляемому.

Кроме того, летчики отработали летно-тактические задания по преодолению зоны ПВО «противника», полеты по заданному маршруту, выполнили элементы сложного пилотажа на средних высотах.

Бомбометание и боевые стрельбы выполнялись на специализированном авиационном полигоне ЮВО на Кубани.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Южный военный округ
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