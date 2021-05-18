18.05.2021 (10:15)

Более 90 процентов военнослужащих ЮВО в Южной Осетии вакцинировались от коронавирусной инфекции

На российской военной базе в Южной Осетии от новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировалось более 90 процентов военнослужащих.

При проведении вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» случаев осложнений или непереносимости лекарства не было. Прививка производилась добровольно на основании письменного согласия. В обязательном порядке военные медики проводили углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител каждого пациента. Также перед инъекцией военные медики проводили инструктаж и доводили пациентам правила поведения при получении первой и второй прививки.

За все время против новой коронавирусной инфекции вакцинировано более 118 тыс. военнослужащих ЮВО. Данный результат способен обеспечить коллективный иммунитет в соединениях и воинских частях военного округа.

Противовирусные прививки предлагают не только военнослужащих военной базы, но и членам их семей, медицинским и гражданским специалистам.

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