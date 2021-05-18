18.05.2021 (11:00)

Более 1 тыс. единиц военной техники соединения ЮВО в Волгоградской области переведено на летний режим эксплуатации

В Волгоградской области военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) перевели на летний режим эксплуатации более 1 тыс. единиц различной боевой и специальной техники.

Для оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях были созданы специализированные бригады по выполнению специальных работ.

Всего в рамках сезонного технического обслуживания было использовано более 16 т моторных и трансмиссионных масел, более 3 т пластичных смазок и более 36 т охлаждающих жидкостей.

На следующей неделе будет проведен смотр вооружения и военной техники соединения перед началом нового учебного периода, где проверят результаты и качество выполненных работ на каждом образце техники.

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