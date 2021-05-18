18.05.2021 (09:30)

Военный комиссариат Сочи направил в войска ВС РФ вторую группу новобранцев



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военный комиссариат Сочи направил в войска ВС РФ вторую группу новобранцев

В военном комиссариате Сочи в рамках весеннего призыва граждан на военную службу в Вооруженных Силах России состоялась отправка второй группы новобранцев в войска.

50 человек будут проходить военную службу в Воздушно-десантных войсках, Воздушно-космических силах России и железнодорожных войсках.

Проводы новобранцев состоялись на сборном пункте военкомата города. С началом службы их поздравили представители городской администрации, общественных ветеранских организаций, казачества и юнармейцы.

Молодые люди направились к местам службы в составе призывных команд автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев сопровождают представители воинских частей и военной полиции военной комендатуры Сочинского гарнизона.

Всего в рамках стартовавшего 1 апреля текущего месяца весеннего 2021 года призыва из сочинского военного комиссариата планируется направить в войска около 400 человек. Из них более половины пополнят Сухопутные войска, и свыше 80 процентов новобранцев из Сочи отправятся в соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Сборный пункт военного комиссариата Сочи полностью обеспечен тест-системами для выявления коронавирусной инфекции и проведения экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей, назначенных для сопровождения воинских команд. Тестирование пройдут все граждане, призываемые на военную службу и прибывшие на сборный пункт военного комиссариата Сочи.

При проведении мероприятий весеннего призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также призывники могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины.

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