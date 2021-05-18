18.05.2021 (09:15)

В Волгограде стартует автопробег «Дорогами Победы»

19 мая в Волгограде на главной высоте России – Мамаевом Кургане в стартует автопробег «Дорогами Победы», организованный Центральным комитетом Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации при поддержке командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Участники памятных мероприятий из Анапы, Ахтубинска, Буденновска, Владикавказа, Знаменска, Краснодара, Моздока, Новороссийска, Ставрополя и Черкесска выдвинутся в Волгоград, откуда будет дан старт Эстафете памяти.

Акция, посвященная победе советского народа в Великой Отечественной войне, начнется с митинга и возложения венков и цветов в Зале воинской славы, где примут участие военнослужащие и гражданские специалисты воинских частей Волгоградского гарнизона.

Участники пробега отдадут дань памяти и уважения всем, кто добыл Великую Победу в мае 1945 года, проследуют из Волгограда в Ростов-на-Дону, посетив мемориалы в г. Калач-на-Дону и ст. Тацинская.

Завершится Эстафета памяти 20 мая в 12:00 у мемориала военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области памятными мероприятиями с участием военнослужащих соединений и воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона.

Эстафета памяти «Дорогами России» проводится в период с 19 по 20 мая комитетом Территориальной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Южного военного округа с целью сохранения и развития гражданско-патриотического отношения к героическому прошлому России, формирования высокого патриотического сознания, верности Отечеству.

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