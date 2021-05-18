18.05.2021 (09:45)

Командующий Балтийским флотом поздравил подчиненных с 318-й годовщиной со Дня основания Балтфлота

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов поздравил подчиненных с 318-й годовщиной со Дня основания Балтфлота

В своем поздравлении он отметил, что на протяжении всей своей славной истории Балтийский флот не раз доблестно отстаивал интересы страны на морских театрах военных действий, одержав немало славных побед. «Именно Балтика, по словам командующего, стала кузницей кадров ВМФ и подлинной школой военно-морского искусства. Здесь начинали свою службу, получали первый опыт командования кораблями великие флотоводцы и адмиралы. В их числе – Григорий Спиридов, возглавивший одну из эскадр Балтийского флота в ходе Первой Архипелагской экспедиции и внёсший большой вклад в разгром турецкого флота в Чесменском сражении.

Василий Чичагов, командуя эскадрой БФ, разгромил шведов в Ревельском, а затем в Выборгском сражении. В этих боях на корабле «Мстислав» успешно сражался со шведами Иван Фёдорович Крузенштерн, прославившийся не только в битвах с врагами, но и как исследователь новых земель, участник первой русской кругосветной экспедиции.

Командующий морскими силами Балтийского моря Николай Эссен разработал план минно-заградительных операций кораблей БФ, реализация которого в годы Первой мировой войны позволила обеспечить оборону Финского залива, а также нарушить коммуникации немецкого флота, который не рисковал предпринимать на Балтике никаких значительных операций.

Владимир Трибуц успешно командовал Балтийским флотом всю Великую Отечественную войну, в ходе которой балтийцы покрыли себя неувядаемой славой – принимали активное участие в обороне Ленинграда, вели боевые действия в открытом море, громили береговые батареи, склады, арсеналы врага, топили его корабли и транспорты с живой силой и техникой.

Балтийский флот направил на сухопутный фронт свыше 110 тысяч человек. Военные моряки сражались под Сталинградом, на Ладоге и Онеге, на Волге, Днепре и Буге, шли по Днестру и Дунаю, по Одеру и Висле.

23 соединениям, частям и кораблям флота за подвиги, совершённые в годы войны, было присвоено звание гвардейских, 78 были награждены орденами, а 11 – получили почётные наименования.

«Нынешнее время чередой серьёзных и ответственных испытаний в полной мере проверяет верность балтийцев славным традициям старших поколений, – отмечено в поздравлении командующего. – Современный Балтийский флот – уникальное оперативно-стратегическое объединение, соединившее в себе военно-морскую, авиационную и сухопутную составляющие. Ежегодно он пополняется лучшими образцами вооружения и военной техники. Сегодня флот способен эффективно решить все поставленные задачи, адекватно ответить на любую угрозу и защитить политические, экономические интересы России. Для этого у нас есть всё: подготовленные военнослужащие, опытные командиры и мощная современная техника. В этом году у Балтийского флота немало дел, которые потребуют от каждого из нас полной самоотдачи, глубокого понимания стоящих задач, дисциплины и профессионального мастерства».

Адмирал Александр Носатов выразил уверенность, что всё, что намечено, будет выполнено с высоким качеством.Он поздравил личный состав и ветеранов с Днём Балтийского флота и пожелал успехов в боевой учёбе и службе, благополучия их семьям.

Справочно:

18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семёновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна – «Гедан» и «Астрильд». Этот день стал днём рождения Балтийского флота России.

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