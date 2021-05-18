18.05.2021 (08:15)

В Дагестане начал работу детский сад построенный Минобороны России в рамках нацпроекта

Детский сад, построенный специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в г.Буйнакск Республики Дагестан в рамках национального проекта «Демография» принял своих первых воспитанников.

По решению Президента Российской Федерации Военно-строительный комплекс МО РФ определен исполнителем по строительству образовательных учреждений в республике Дагестан в рамках реализации федеральной программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография».

Комплексный подход в реализации проектов, реализуемых военно-строительным комплексом Минобороны, предусматривает не просто возведение «коробки», а готовый под ключ современный, удобный и безопасный социальный объект - садик полностью укомплектован игрушками, мебелью и необходимой бытовой техникой.

«Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Жемчужинка» расположен в жилом районе Буйнакска на улице Али-Клыча. В двухэтажном здании общей площадью около 700 м² предусматривается размещение трех различных возрастных групп. Две младших группы для малышей до 3 лет на первом этаже и имеют отдельные выходы на детские площадки.

По соседству со старшими воспитанниками находятся отдельные просторные залы для занятий музыкой и физкультурой, административные кабинеты, технические помещения.

Оборудованы в цокольном этаже гладильная, стиральная, кладовая чистого белья, помещения для персонала, кладовые для продуктов с холодильными установками. Собственная котельная, трансформаторная и дизельная подстанции гарантируют автономность садика и дублирование систем энергообеспечения.



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