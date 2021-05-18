18.05.2021 (09:00)

В Ленобласти расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Западного военного округа приступили к подготовке к учениям с боевой стрельбой

В Ленинградской области на базе учебного центра зенитных ракетных войск ВКС РФ боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» объединения ВВС и ПВО приступили к интенсивной подготовке к тактическим учениям с боевой стрельбой.

Двухнедельный курс подготовки зенитного ракетного полка к учениям с боевой стрельбой зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) и 30-мм зенитными автоматами включает в себя ежедневные теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку по основным дисциплинам курса боевой подготовки.

На интегрированных современных компьютерных тренажерах военнослужащие отработают задачи по отражению нападения сверхскоростных и высокоманевренных целей, имитирующих беспилотные аппараты и крылатые ракеты условного противника. В конце курса подготовки ракетчики сдадут экзамен на допуск в состав боевых расчетов.

В июле этого года в Астраханской области зенитный ракетный полк Ленинградского объединения ВВС и ПВО примет участие в тактическом учении с боевой стрельбой.

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