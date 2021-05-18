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18.05.2021 (08:45)

Летчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2021»

В Республике Крым на базе испытательного государственного центра МО РФ стартовал всеармейский этап конкурса воздушной выучки «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр-2021.

От Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в состязании примут участие экипажи сверхзвуковых сверхманевренных истребителей Су-35С и Су-30СМ, а также разведывательно-ударных вертолетов: ударных Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-24, транспортно-боевых Ми-8.

Конкурс пройдёт в 3 этапа. На первом этапе основные и резервные экипажи лётчиков сдадут нормативы по физической подготовке. Второй этап включает в себя полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, а также отработку техники пилотирования.

На заключительном этапе экипажи выполнят учебно-боевые задачи по уничтожению наземных целей с использованием неуправляемых авиационных ракет и автоматических авиационных пушек.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , ВВС , Авиадартс , АрМИ
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